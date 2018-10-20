В «Сочи Парке» пройдет костюмированная вечеринка «Хоррор Пати»

26 и 27 октября в «Сочи Парке» в рамках программы праздника «День рождения Бабы-яги — 4» пройдет вечеринка «Хоррор Пати»

«День рождения Бабы-яги — 4» отмечают в «Сочи Парке» с 26 октября по 4 ноября.

«Гостей "Хоррор Пати" ждут в "Белом шатре" — к 18:00 здесь уже будет открыт бар с закусками и напитками. С 20:00 до 23:00 на костюмированной вечеринке всех ждет бармен-шоу, танцевальная площадка с ди-джеем и go-go, хоррор-грим, конкурсы и розыгрыши призов. И конечно же, персонажи фильмов ужасов, ведь главное правило "Хоррор Пати" — примерить самый страшный костюм», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Лабиринт страха и аттракционы «Змей Горыныч», «Волшебный полет», «Карусель сказок» и «Самоцветы» будут работать до 23:00.

Вход для гостей «Сочи Парка» и отеля-замка «Богатырь» свободный, ограничение по возрасту — 18+. Подробности программы «Хоррор Пати», а также всей фестивальной недели «День Рождения Бабы-яги — 4» смотрите на сайте sochipark.ru.

Как сообщали Юга.ру, частью программы «Дня рождения Бабы-яги — 4» станет новое мистическое шоу «Факультет мертвых душ» (12+), гости которого попадут на тайный урок факультета, декан которого — Николай Гоголь.