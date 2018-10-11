В «Сочи Парке» ко дню рождения Бабы Яги установят три лабиринта страха

Лабиринты страха «Проклятый хутор», «Заброшенный цирк» и «Блокпост» возведут в «Сочи Парке» специально к большому тематическому празднику — четвертому дню рождения Бабы Яги, который отмечается с 26 октября по 4 ноября

«В десятках темных переходов, комнат и закоулков гостей, мечтающих пощекотать себе нервы, поджидают актеры, загримированные в зомби, жутковатых клоунов и других персонаже», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

«Блокпост» и «Заброшенный цирк» откроются на Аллее Огней, а самый масштабный лабиринт — «Проклятый хутор» будет возведен под открытым небом в Заколдованном лесу. Весь путь лабиринту занимает от четырех до десяти минут, каждый одновременно вмещает до 50 человек.

Аттракционы принимают гостей с 18:00 до 21:00. Посещение включено в единый входной билет и не требует дополнительной оплаты. Лабиринты доступны для посетителей старше 16 лет.