В Сочи из-за траура отменили оздоровительную акцию

Краснодарский край

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В Сочи отменили оздоровительную акцию «10000 шагов» в связи с трауром по погибшим в Керченском политехническом колледже

«В связи с печальными событиями, произошедшими в Керчи, мы отменяем в эту пятницу, 19 сентября, традиционные "10000 шагов", пока проходят траурные мероприятия», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, 19 октября в Краснодарском крае объявили днем траура из-за трагедии в Керчи, где в результате стрельбы и взрыва в колледже погиб 21 человек и около 50 пострадали.

19 октября государственные флаги в Сочи будут приспущены. Сотни жителей курорта принесли цветы и свечи к памятнику сочинскому учителю, чтобы почтить память погибших в Керчи.

Сочи Траур

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