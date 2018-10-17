Центризбирком отказал в проведении референдума против пенсионной реформы

Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума против пенсионной реформы

Такое решение ЦИК принял на заседании 17 октября. Комитет также сообщил, что прекратил все процедуры по подготовке к референдуму.

В постановлении ЦИК говорится, что срок подачи ходатайства истек с 10 по 15 октября. Комиссия не получила ни одного ходатайства, оформленного согласно законодательству, сообщает «Интерфакс».

Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что инициировать всероссийский референдум по повышению пенсионного возраста можно снова, если отказ не будет обжалован в суде, сообщает ТАСС.