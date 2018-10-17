Центризбирком отказал в проведении референдума против пенсионной реформы
Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума против пенсионной реформы
Такое решение ЦИК принял на заседании 17 октября. Комитет также сообщил, что прекратил все процедуры по подготовке к референдуму.
В постановлении ЦИК говорится, что срок подачи ходатайства истек с 10 по 15 октября. Комиссия не получила ни одного ходатайства, оформленного согласно законодательству, сообщает «Интерфакс».
Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что инициировать всероссийский референдум по повышению пенсионного возраста можно снова, если отказ не будет обжалован в суде, сообщает ТАСС.
Для того, чтобы провести референдум, инициативная группа должна была зарегистрировать 43 региональных отделения. После этого необходимо было собрать 2 млн подписей в поддержку референдума.
Как сообщали Юга.ру, Центральная избирательная комиссия 8 августа одобрила вопросы от трех групп. В КПРФ в августе заявили о том, что им мешают провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.
Президент России Владимир Путин 3 октября подписал пакет законов по пенсионной реформе. Новый закон предполагает, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 60 лет.
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