В Геленджике для строительства очистных сооружений выделили 2 млрд рублей

В июле на строительство очистных сооружений в Геленджике выделили средства из федерального бюджета

Об этом рассказали на совещании с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым в Москве. На встречу с министром приехали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин.

На совещании обсудили строительство очистных сооружений в Геленджике. Губернатор назвал эту тему одной из приоритетных в регионе. Изношенные сети не справляются с нагрузкой, количество туристов увеличивается. На решение проблемы из федерального бюджета выделили около 2 млрд рублей. Начало строительства очистных запланировано на 2019 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.