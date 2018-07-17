В Геленджике для строительства очистных сооружений выделили 2 млрд рублей

Краснодарский край

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В июле на строительство очистных сооружений в Геленджике выделили средства из федерального бюджета

Об этом рассказали на совещании с министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым в Москве. На встречу с министром приехали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Андрей Алексеенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин.

На совещании обсудили строительство  очистных сооружений в Геленджике. Губернатор назвал эту тему одной из приоритетных в регионе. Изношенные сети не справляются с нагрузкой, количество туристов увеличивается. На решение проблемы из федерального бюджета выделили около 2 млрд рублей. Начало строительства очистных запланировано на 2019 год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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