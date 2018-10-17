В Сочи медведь прогулялся возле двора многоэтажки

Жители Сочи сняли на видео, как медведь ходит по двору жилого дома

Хищника заметили на улице Банановой села Орел-Изумруд в Адлерском районе.

Видео 17 октября появилось в инстаграме «ЧП Сочи». На запись камеры попало, как медведь бежит по тротуару вдоль жилой многоэтажки, поднимается на пригорок, несколько раз оборачивается и скрывается за деревьями.

Как сообщали Юга.ру, в июле в Сочи заметили медвежонка, который ночью гулял по улицам курорта. В конце августа в Адлерском районе медведь перелез через двухметровый забор частного дома и загрыз гуся.

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