В Сочи медведь прогулялся возле двора многоэтажки

Краснодарский край

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Жители Сочи сняли на видео, как медведь ходит по двору жилого дома

Хищника заметили на улице Банановой села Орел-Изумруд в Адлерском районе.

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Видео 17 октября появилось в инстаграме «ЧП Сочи». На запись камеры попало, как медведь бежит по тротуару вдоль жилой многоэтажки, поднимается на пригорок, несколько раз оборачивается и скрывается за деревьями.

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Очевидцы сняли на видео медведя, гуляющего по дворовой территории одно из жилых домов в Адлерском районе. ⠀ Жители улицы Банановая говорят, что это не первый его визит. Медведь повадился искать здесь пропитание этим летом, его интересуют не только сезонные ягоды и фрукты и мусорные контейнеры. ⠀ Люди обеспокоены и уже побаиваются выходить на улицу! ��: от подписчика. ⠀ Ссылки на зоозащитников г. Сочи:�� @sochi_animals @zoozabota_sochi @tvoydrug_sochi ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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Как сообщали Юга.ру, в июле в Сочи заметили медвежонка, который ночью гулял по улицам курорта. В конце августа в Адлерском районе медведь перелез через двухметровый забор частного дома и загрыз гуся.

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Всего с начала года экологи зафиксировали 11 случаев, когда медведи приходили в жилые районы курорта.

Местным жителям рекомендовали установить электрозабор для защиты от медведей.

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