В Сочи медведь прогулялся возле двора многоэтажки

View this post on Instagram

Очевидцы сняли на видео медведя, гуляющего по дворовой территории одно из жилых домов в Адлерском районе. ⠀ Жители улицы Банановая говорят, что это не первый его визит. Медведь повадился искать здесь пропитание этим летом, его интересуют не только сезонные ягоды и фрукты и мусорные контейнеры. ⠀ Люди обеспокоены и уже побаиваются выходить на улицу! : от подписчика. ⠀ Ссылки на зоозащитников г. Сочи: @sochi_animals @zoozabota_sochi @tvoydrug_sochi ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар