Медвежонок прогулялся по ночному Сочи

Сегодня ночью, на отметке 960 метров горнолыжного курорта «Горки город» был замечен медвежонок, осматривающий территорию в поисках пищи. Как отмечают специалисты Кавказского биосферного заповедника, этот малыш частенько бродит по окрестным огородам и даже забирается в курятники. Самцу примерно 4 года, у него недавно закончился гон и проснулся дикий аппетит. Будьте осторожны в горах и не попадайтесь в руки его маме.

A post shared by ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) on Jul 18, 2018 at 5:17am PDT