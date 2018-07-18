Медвежонок прогулялся по ночному Сочи

Ночью 18 июля жители Сочи заметили медведя, который гулял в поисках еды

На странице dtpsochi появилась видеозапись с медвежонком, который гуляет по улицам. Животное уже не первый раз попадает в объектив камер, до этого его видели около жилых домов.

«Этот медведь уже давно гуляет по сочинским окрестностям. Хищник ходил по огородам, один раз забрался в курятник», — рассказал «Вестям Сочи» главный научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Анатолий Кудактин.

Животное не опасно для человека, это трех- или четырехлетний самец, у которого закончился гон. У медведя была берлога в районе горы Сахарная голова, а сейчас хищник ищет еду. Чтобы медвежонок перестал ходить по улицам, нужно использовать против него резиновые пули, добавил Кудактин.

Как сообщали Юга.ру, год назад другой медведь проинспектировал санно-бобслейную трассу в Сочи.