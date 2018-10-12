Перекресток улиц Тургенева и Северной в Краснодаре закроют на выходные

В Краснодаре для укладки асфальта на проезжей части закроют проезд транспорта на пересечении улиц Тургенева и Северной

Ограничение будет действовать с 00:00 13 октября до 4:00 15 октября. В этот период рабочие займутся укладкой финального слоя асфальтобетонного покрытия.

На прилегающих улицах заранее установят временные дорожные знаки, сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. После открытия перекрестка 15 октября машины пустят по схеме, которая действует там сейчас.

На время проведения работ изменится схема движения общественного транспорта.

В направлении от Северной к Гагарина автобусы пустят по Северной, Котовского, Артиллерийской, Тургенева и дальше по установленным маршрутам.

При движении по Гагарина к Северной автобусы поедут по Тургенева, Артиллерийской, Братьев Игнатовых, Северной и далее по маршрутам.

При движении от центра города автобусные маршруты будут объезжать закрытый перекресток, свернув с Северной, Котовского, Калинина, Карла Маркса, Северной и далее по маршрутам.

Общественный транспорт, который направляется в центр, пустят по Северной, Воровского, Головатого, Братьев Игнатовых, Северной и вернутся на прежние маршруты.

На троллейбусные маршруты № 4 и 21 выйдут автобусы — по 5 и 4 единицы соответственно. Они будут объезжать закрытый участок по вышеуказанным схемам, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.