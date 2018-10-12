Подозреваемого в растрате 123 млн рублей чиновника не стали увольнять из администрации Сочи
В мэрии Сочи 12 октября прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко
Заместитель департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко не уволен из администрации Сочи. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
«Что касается временного отстранения от исполнения служебных обязанностей — этот вопрос находится в ведении его непосредственных руководителей», — уточнил представитель пресс-службы.
Как писали Юга.ру, 12 октября стало известно о том, что следственные органы возбудили уголовное дело превышении должностных обязанностей против замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко. Чиновника заподозрили в растрате 123 млн рублей на покупку непригодных для жилья квартир.
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