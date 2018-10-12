Подозреваемого в растрате 123 млн рублей чиновника не стали увольнять из администрации Сочи

В мэрии Сочи 12 октября прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко

Заместитель департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко не уволен из администрации Сочи. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

«Что касается временного отстранения от исполнения служебных обязанностей — этот вопрос находится в ведении его непосредственных руководителей», — уточнил представитель пресс-службы.