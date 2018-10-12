Чиновника заподозрили в растрате 123 млн рублей на покупку непригодных для жилья квартир

Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных обязанностей против замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко

По версии следствия, в 2014 году Виталий Петренко, занимая должность директора департамента городского хозяйства, заключил 55 муниципальных контрактов на покупку жилья в многоквартирном доме на улице Виноградной. Общая сумма покупки составила более 122,9 млн рублей. Деньги выделили из бюджетных средств.

Строительство дома все еще не завершили из-за того, что он не подключен к системам водоснабжения и водоотведения. Разрешения на строительство здания тоже не было, о чем знал Петренко. Тем самым, чиновник потратил бюджетные деньги на покупку жилья, не отвечающего требованиям.