Чиновника заподозрили в растрате 123 млн рублей на покупку непригодных для жилья квартир
Следственные органы возбудили уголовное дело о превышении должностных обязанностей против замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталия Петренко
По версии следствия, в 2014 году Виталий Петренко, занимая должность директора департамента городского хозяйства, заключил 55 муниципальных контрактов на покупку жилья в многоквартирном доме на улице Виноградной. Общая сумма покупки составила более 122,9 млн рублей. Деньги выделили из бюджетных средств.
Строительство дома все еще не завершили из-за того, что он не подключен к системам водоснабжения и водоотведения. Разрешения на строительство здания тоже не было, о чем знал Петренко. Тем самым, чиновник потратил бюджетные деньги на покупку жилья, не отвечающего требованиям.
В отношении Петренко возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Следователи устанавливают детали преступления, сообщает 12 октября пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в сентябре в Ленинградском районе троих экс-полицейских осудили за превышение должностных полномочий.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.