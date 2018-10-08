В Краснодаре полностью открыли перекресток улиц Тургенева и Красных Партизан

В Краснодаре 8 октября открыли для движения перекресток улиц Тургенева и Красных Партизан

Теперь по улице Тургенева можно проехать от улицы Калинина до Дзержинского. Капитальный ремонт участка от Калинина до улицы Бабушкина полностью закончили. Кроме того, на участке Тургенева от улицы Бабушкина до Гагарина завершают работы по укладке тротуаров. Также там происходит озеленение: всего высадят более 500 деревьев и кустарников, рассказал пресс-службе администрации Краснодара директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

На перекрестке улиц Тургенева и Северной в выходные дни, 13 и 14 октября, планируют уложить финальный слой щебеночно-мастичного асфальта. Работы проведут, если погодные условия будут благоприятными, добавил Романов.