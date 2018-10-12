Адыгея вошла в число регионов с самым лучшим молоком
Роскачество 11 октября опубликовало результаты исследования по проверке молока, в которых продукция из Адыгеи признана свежей и качественной
Итоги лабораторных анализов соответствовали заявленным на этикетке параметрам. Молоко и молочная продукция, выпускаемая в республике, после переработки сохраняет все полезные свойства.
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«Исследования Роскачества в очередной раз подтвердили, что адыгейский сыр не только отличается уникальными вкусовыми свойствами, но и отвечает требованиям безопасности — технология производства сыра на основе местного молока соответствует всем стандартам», — отметил глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов.
Обеспечение продовольственной безопасности — один из приоритетов деятельности республиканской власти, которая касается производства всех видов продукции из Адыгеи, что подтверждает потребительский спрос, отметил глава региона.
По его словам, продукция из Адыгеи становится все более популярной на зарубежных рынках. Качество выпускаемой в республике продукции соответствует высоким требованиям зарубежных рынков сбыта.
«Мы гордимся тем, что наше молоко и молочные продукты получили высокую оценку. В то же время итоги этого исследования для нас — ожидаемый и закономерный результат. Молочные заводы республики — стабильно работающие предприятия, которые давно заняли свою нишу среди российских производителей молочной продукции», — сказал Кумпилов.
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Он добавил, что органы власти республики продолжат создавать условия для того, чтобы предприятия наращивали производство и расширяли ассортимент продукции при строгом соблюдении качества.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре в Адыгее появился новый вид адыгейского сыра.
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