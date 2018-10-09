В Сочи вынесли приговор учительнице по делу о гибели 13-летнего мальчика во время похода

В Сочи суд признал виновной учительницу, которую обвиняли в смерти 13-летнего туриста во время похода

По версии следствия, 55-летняя женщина работала учителем начальных классов средней школы. Она организовала четырехдневный поход для группы из десяти детей и двух взрослых из адыгейского поселка Гузерипль в сочинский Дагомыс. Будучи инструктором детско-юношеского туризма, она не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС.

3 июля в районе Бабук-Аула ребенок отклонился от маршрута. На десятые сутки его тело с гнилостными изменениями обнаружили в труднодоступной местности. Причиной смерти стал перелом лобной и затылочной кости с кровоизлиянием, полученным в результате падения с высоты.

В июле против учительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Женщина полностью признала свою вину.