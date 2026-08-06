В аэропорту Сочи задерживаются более 110 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В аэропорту Сочи снова задерживаются и отменяются рейсы из-за ограничений, введенных на фоне угрозы атаки БПЛА

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что 6 августа с 1:56 до 2:26 в воздушной гавани вводили запрет на прием и выпуск самолетов. Затем в 7:02 ввели ограничения, которые действуют до сих пор.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживается около 65 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург и другие города, а также за рубеж (в Стамбул, Ереван, Тбилиси, Тель-Авив и Шарм-эш-Шейх).

Самые длительные задержки на вылет:

  • Москва, Шереметьево (рейс SU-1787) — около 23 часов;
  • Батуми (рейс WZ-933) — около 23 часов;
  • Стамбул (рейс 640D) — около 22 часов;
  • Ухта (рейс D2-362) — около 22 часов.

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На прилет задерживается около 50 рейсов из Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других российских городов, а также из Стамбула, Еревана, Тбилиси, Батуми и Тель-Авива. 13 рейсов отменены.

Самые длительные задержки на прилет:

  • Казань (рейс EO-412) — около 27 часов;
  • Нальчик (рейс RT-535) — около 25 часов;
  • Череповец (рейс D2-3610) — около 23 часов;
  • Стамбул (рейс 641D) — около 21 часа;
  • Иваново (рейс EO-980) — около 20 часов.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.

Как писали Юга.ру, из Краснодара откроют прямые рейсы в армянский Гюмри.

Авиация Аэропорты Безопасность Происшествия СВО Сочи

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