В аэропорту Сочи задерживаются более 110 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток

В аэропорту Сочи снова задерживаются и отменяются рейсы из-за ограничений, введенных на фоне угрозы атаки БПЛА

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что 6 августа с 1:56 до 2:26 в воздушной гавани вводили запрет на прием и выпуск самолетов. Затем в 7:02 ввели ограничения, которые действуют до сих пор. Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживается около 65 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург и другие города, а также за рубеж (в Стамбул, Ереван, Тбилиси, Тель-Авив и Шарм-эш-Шейх). Самые длительные задержки на вылет:

На прилет задерживается около 50 рейсов из Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других российских городов, а также из Стамбула, Еревана, Тбилиси, Батуми и Тель-Авива. 13 рейсов отменены.

Самые длительные задержки на прилет:

Казань (рейс EO-412) — около 27 часов;

Нальчик (рейс RT-535) — около 25 часов;

Череповец (рейс D2-3610) — около 23 часов;

Стамбул (рейс 641D) — около 21 часа;

Иваново (рейс EO-980) — около 20 часов.

Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.