В аэропорту Сочи задерживаются более 110 рейсов. Некоторые пассажиры ждут вылета больше суток
В аэропорту Сочи снова задерживаются и отменяются рейсы из-за ограничений, введенных на фоне угрозы атаки БПЛА
Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что 6 августа с 1:56 до 2:26 в воздушной гавани вводили запрет на прием и выпуск самолетов. Затем в 7:02 ввели ограничения, которые действуют до сих пор.
Согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживается около 65 рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург и другие города, а также за рубеж (в Стамбул, Ереван, Тбилиси, Тель-Авив и Шарм-эш-Шейх).
Самые длительные задержки на вылет:
- Москва, Шереметьево (рейс SU-1787) — около 23 часов;
- Батуми (рейс WZ-933) — около 23 часов;
- Стамбул (рейс 640D) — около 22 часов;
- Ухта (рейс D2-362) — около 22 часов.
На прилет задерживается около 50 рейсов из Казани, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других российских городов, а также из Стамбула, Еревана, Тбилиси, Батуми и Тель-Авива. 13 рейсов отменены.
Самые длительные задержки на прилет:
- Казань (рейс EO-412) — около 27 часов;
- Нальчик (рейс RT-535) — около 25 часов;
- Череповец (рейс D2-3610) — около 23 часов;
- Стамбул (рейс 641D) — около 21 часа;
- Иваново (рейс EO-980) — около 20 часов.
Пассажирам рекомендуют отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло, на сайте аэропорта и сайтах авиакомпаний.
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