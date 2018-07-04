В горах Сочи пропал 13-летний турист

Краснодарский край

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В горах Сочи вечером 3 июля пропал 13-летний член туристической группы

Сообщение об исчезнувшем юноше поступило к спасателям в 20:46. Подросток из зарегистрированной туристической группы пропал в районе Бабук-Аула. Туристы спускались с подножья горы Фишт в сторону Сочи.

Подростка разыскивают специалисты ЮРПСО МЧС И «Кубань-СПАС», задействованы 23 человека, кинологические расчеты, сообщает пресс-служба ЮРПСО.

МЧС Розыск людей Сочи
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