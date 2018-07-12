В Сочи уже девять дней ищут пропавшего 13-летнего туриста

Продолжаются поиски 13-летнего Всеволода Коростелева, пропавшего 3 июля в горах Сочи

Волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» поступают сообщения от жителей края о том, что похожего мальчика видят в разных городах. Несмотря на это, поиски в природной среде до сих пор продолжаются.

Сейчас на место требуются подготовленные добровольцы со своим горным и альпинистским снаряжением. Из-за рельефа местности автомобили с клиренсом ниже 22 см не пройдут к штабу. Перед тем как отправляться на помощь в поисках ребенка, необходимо зарегистрировать автомобиль по телефону 8 (918) 41-69-109, чтобы его пропустили через кордон. С 23:00 до 6:00 пропуск не осуществляется.

В случае отсутствия личного автомобиля можно добраться до шлагбаума на въезде в штаб и связаться с волонтерами, сообщается на страницах «Лизы Алерт» в социальных сетях.

Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи вечером 3 июля пропал 13-летний член туристической группы. В его поисках задействовали более 130 человек. По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело.