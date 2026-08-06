На Кубань надвигается экстремальная жара до 39 °C

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

Синоптики предупредили об опасной жаре в Краснодарском крае. Жителям рекомендуют избегать солнца в дневные часы и пить больше воды

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара сообщила, что 7 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара — воздух прогреется до 39 °C. На Черноморском побережье будет немного прохладнее — до 37 °C.

В ЕДДС отметили, что такие высокие температуры могут быть опасны для здоровья: они способны привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний. В связи с этим жителям и гостям края необходимо:

  • не выходить на улицу с 11:00 до 16:00;
  • носить головной убор;
  • пить больше жидкости;
  • внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра.

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Также специалисты рекомендуют не устанавливать температуру кондиционера ниже 23 °C, чтобы избежать резкого перепада температур. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Как писали Юга.ру, 4 августа на Краснодар обрушился ливень. В городе встали трамваи, оказались обесточены более 110 улиц.

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