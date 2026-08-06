На Кубань надвигается экстремальная жара до 39 °C

Синоптики предупредили об опасной жаре в Краснодарском крае. Жителям рекомендуют избегать солнца в дневные часы и пить больше воды

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара сообщила, что 7 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара — воздух прогреется до 39 °C. На Черноморском побережье будет немного прохладнее — до 37 °C.

В ЕДДС отметили, что такие высокие температуры могут быть опасны для здоровья: они способны привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний. В связи с этим жителям и гостям края необходимо: