В Сочи в смерти 13-летнего туриста в горах обвинили организовавшую поход учительницу

Следственный комитет предъявил обвинение по уголовному делу о гибели 13-летнего мальчика в горах

По данным СК, 55-летняя женщина работала учителем начальных классов средней школы. Она организовала четырехдневный поход для группы из десяти детей и двух взрослых из адыгейского поселка Гузерипль в сочинский Дагомыс. У женщины был опыт туристических походов. Будучи инструктором детско-юношеского туризма, она не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС. Отсутствовали заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая. Отсутствовала документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.