В Сочи в смерти 13-летнего туриста в горах обвинили организовавшую поход учительницу
Следственный комитет предъявил обвинение по уголовному делу о гибели 13-летнего мальчика в горах
По данным СК, 55-летняя женщина работала учителем начальных классов средней школы. Она организовала четырехдневный поход для группы из десяти детей и двух взрослых из адыгейского поселка Гузерипль в сочинский Дагомыс. У женщины был опыт туристических походов. Будучи инструктором детско-юношеского туризма, она не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС. Отсутствовали заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая. Отсутствовала документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.
Следствие полагает, что 3 июля ребенок отклонился от маршрута в районе Бабук-Аула. На десятые сутки поисков его тело с гнилостными изменениями нашли в труднодоступном месте. Проводится судебно-медицинская экспертиза на предмет установления причины смерти мальчика.
Женщину обвинили по ч.1 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), вину она признала. Обвиняемая под подпиской о невыезде, предварительное следствие продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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