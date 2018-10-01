В Краснодаре открыли проезд по улице Тургенева от Гагарина до Бабушкина
В Краснодаре в ночь с 30 сентября на 1 октября полностью восстановили движение по улице Тургенева от Калинина до Дзержинского
Сквозное движение открыли около 1:00 1 октября.
«Финальными работами перед открытием движения была асфальтировка перекрестка улиц Тургенева и Красных Партизан. В настоящий момент там уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, это позволяет полностью открыть улицу для движения. Финальный слой и разметку специалисты нанесут в ближайшие дни», — сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.
По его словам, пересечение Тургенева и Красных Партизан будет закрыто для поворота с Тургенева. Нельзя будет проехать по улице Красных Партизан через Тургенева. Завершить работы планируют за 7‑10 дней.
Участки улицы Тургенева открывали поэтапно с 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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Как сообщали Юга.ру, 10 сентября из‑за перекрытия перекрестка улиц Тургенева и Калинина в Краснодаре образовались большие пробки. Чтобы решить проблему с транспортной доступностью, в Юбилейный микрорайон города стали пускать больше трамваев.
Капремонт улицы Тургенева начался в октябре 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года, однако срок ремонта продлили до октября.
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