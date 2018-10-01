В Краснодаре открыли проезд по улице Тургенева от Гагарина до Бабушкина

В Краснодаре в ночь с 30 сентября на 1 октября полностью восстановили движение по улице Тургенева от Калинина до Дзержинского

Сквозное движение открыли около 1:00 1 октября.

«Финальными работами перед открытием движения была асфальтировка перекрестка улиц Тургенева и Красных Партизан. В настоящий момент там уложены два слоя асфальтобетонного покрытия, это позволяет полностью открыть улицу для движения. Финальный слой и разметку специалисты нанесут в ближайшие дни», — сказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

По его словам, пересечение Тургенева и Красных Партизан будет закрыто для поворота с Тургенева. Нельзя будет проехать по улице Красных Партизан через Тургенева. Завершить работы планируют за 7‑10 дней.

Участки улицы Тургенева открывали поэтапно с 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.