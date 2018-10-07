В Краснодаре объявили экстренное предупреждение о заморозках. Неделя начнется с холода

Администрация Краснодара распространила срочное предупреждение о понижении температуры воздуха

По данным мэрии, ночью с воскресенья на понедельник, 8 октября, в городе могут случиться заморозки, а температура снизится до двух градусов ниже нуля по Цельсию. Власти напоминают, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 214-33-36, а также по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Ранее в краевом центре уже объявляли о понижении температуры ниже нуля — его ожидали с 5 по 7 октября. А накануне этого в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщилио том, что грядущие заморозки могут привести к гибели сельскохозяйственных культур и пожарам.

Тем временем в горах Сочи первый снег покрыл вершины гор уже 5 октября.