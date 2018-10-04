На Кубани прогнозируют заморозки до ‑2 °С

МЧС объявило экстренное предупреждение в Краснодарском крае из-за понижения температуры воздуха

С 5 по 7 октября во второй половине ночи и утром местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1 °С...-2 °С. Это может привести к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур, а также к пожарам, связанным с несоблюдением правил безопасности при использовании отопительного и газового оборудования.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона избегать длительного пребывания детей и домашних животных на улице, чтобы не допустить переохлаждения.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи до первой половины дня 5 октября ожидаются сильные осадки, которые могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и сходу селей.