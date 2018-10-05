В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам
Краснодарский край Маша Томилина
В краевом центре 5 октября прогнозируют понижение температуры ниже нуля
С 5 по 7 октября в Краснодаре ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха до 0…-2 °С, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.
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