В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам

В краевом центре 5 октября прогнозируют понижение температуры ниже нуля

С 5 по 7 октября в Краснодаре ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха до 0…-2 °С, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.