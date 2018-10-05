В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Краснодарский край

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В краевом центре 5 октября прогнозируют понижение температуры ниже нуля

С 5 по 7 октября в Краснодаре ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха до 0…-2 °С, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.

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Как сообщали Юга.ру, накануне региональный главк МЧС объявил на Кубани экстренное предупреждение из-за заморозков, которые могут привести к гибели сельхозкультур и пожарам.

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