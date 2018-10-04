Власти Крыма отправили на утверждение план ликвидации экологического ущерба после ЧП в Армянске

В Крыму разработали и отправили на согласование в Минприроды и Минпромторг план действий «по ликвидации накопленного экологического ущерба» на севере полуострова и модернизации завода «Крымский титан»

Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики. Отмечается, что план разработан по поручению зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака.

Документ, в частности, предусматривает строительство установки нейтрализации кислых стоков.

«Строительство станции нейтрализации позволит снизить нагрузку на окружающую природную среду до минимума за счет исключения сбросов кислых стоков производства диоксида титана в кислотонакопитель и нейтрализации его содержимого с применением природного известняка», — отмечает мининформ Крыма.

Также предусмотрены реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание гидрозатвора отстойника, реконструкция системы химводоочистки завода, организация контроля над «состоянием окружающей среды в зоне влияния предприятия» и другие мероприятия.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, после чего поверхности покрылись желтым маслянистым налетом и несколько дней пахло кислотой. Причиной выброса веществ назвали испарение содержимого кислотонакопителя, используемого на заводе «Крымский титан». Это случилось из-за повышения температуры воздуха, долгого отсутствия осадков и понижения уровня воды в кислотонакопителе. Ранее отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Работу завода приостановили 9 сентября, 4 сентября всех детей эвакуировали из города и распределили по лагерям, школы и детсады закрыли на карантин.

Режим ЧС начал действовать в городе и на соседних территориях 14 сентября, после превышения предельно допустимой концентрации в атмосфере хлористого водорода в 9 раз и сернистого ангидрида в 5 раз. 23 сентября режим ЧС был отменен.

На ликвидацию последствий выбросов загрязняющих веществ правительство Крыма выделило из резервного фонда 76 млн рублей.