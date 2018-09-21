Властям Армянска рекомендовали отменить режим ЧС. «Крымский титан» возобновит работу

Оперативный штаб по ситуации в Армянске рекомендовал властям города отменить режим ЧС, введенный неделю назад из-за ухудшения экологической ситуации на севере Крыма

«Замначальника ГУ МЧС по Республике Крым Алексей Фридман доложил, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, проведены в полном объеме», — цитирует «Интерфакс» сообщение мининформа республики.

По словам руководителя крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, ситуация в Армянске и окрестностях стабилизировалась.

«Начиная с 16 сентября, не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, а с 18 сентября они не только ниже фоновых, но и ниже среднесуточных показателей ПДК», — заявляют власти.

В мининформе добавили, что завод «Крымский титан» возобновит работу после устранения замечаний контролирующих органов. Дети, которые три недели назад были вывезены из Армянска в санатории, вернутся домой.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, после чего поверхности покрылись желтым маслянистым налетом и несколько дней пахло кислотой. Причиной выброса веществ назвали испарение содержимого кислотонакопителя, используемого на заводе «Крымский титан». Это случилось из-за повышения температуры воздуха, долгого отсутствия осадков и понижения уровня воды в кислотонакопителе. Ранее отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Работу завода приостановили 9 сентября, 4 сентября всех детей эвакуировали из города и распределили по лагерям, школы и детсады закрыли на карантин.

Режим ЧС начал действовать в городе и на соседних территориях 14 сентября, после превышения предельно допустимой концентрации в атмосфере хлористого водорода в 9 раз и сернистого ангидрида в 5 раз.

На ликвидацию последствий выбросов загрязняющих веществ правительство Крыма выделило из резервного фонда 76 млн рублей.