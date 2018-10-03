В Дагестане следователи установили личность девочки, тело которой нашли в мешке

Дагестан

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В Дагестане 3 октября следователи получили результаты экспертизы тела девочки, которое нашли в сентябре в мешке

Исследование показало, что это тело восьмилетней Калимат Омаровой, которая пропала в июле. Тогда родители и родственники девочки записали видео с обращением к похитителям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

В Каспийске 9 сентября в сточной канаве на улице Ленина обнаружили серую хозяйственную сумку, в которой было тело девочки примерно восьми-десяти лет. На опознание приехал отец без вести пропавшей. Однако он не опознал тело. После этого следователи провели молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую экспертизы.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

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