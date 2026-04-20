17 апреля пресс-служба Заксобрания Ростовской области сообщила, что местные депутаты подготовили обращение в правительство России с просьбой установить на федеральном уровне нормативы по содержанию домашних животных в многоквартирных домах.

Поводом стали массовые жалобы жителей Дона на соседей, которые держат в квартирах по 15–20 кошек или собак. Обращения касаются постоянного шума, неприятных запахов, антисанитарии и распространения насекомых.

Проблема в том, что действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев соблюдать санитарные нормы, но сами эти нормы, включая предельное число питомцев на одну жилплощадь, до сих пор не установлены. «Мы оказались в безвыходной ситуации. Местные власти хотят навести порядок, но не имеют для этого полномочий», — пояснил зампред регионального Заксобрания Вячеслав Василенко.