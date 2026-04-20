Одна кошка на 15 квадратных метров. Депутаты Ростовской области просят установить лимит на животных в квартирах

Ростовская область, Вся Россия

  © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
Законодательное собрание Ростовской области направит обращение вице-премьерам Патрушеву и Голиковой

17 апреля пресс-служба Заксобрания Ростовской области сообщила, что местные депутаты подготовили обращение в правительство России с просьбой установить на федеральном уровне нормативы по содержанию домашних животных в многоквартирных домах.

Поводом стали массовые жалобы жителей Дона на соседей, которые держат в квартирах по 15–20 кошек или собак. Обращения касаются постоянного шума, неприятных запахов, антисанитарии и распространения насекомых.

Проблема в том, что действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев соблюдать санитарные нормы, но сами эти нормы, включая предельное число питомцев на одну жилплощадь, до сих пор не установлены. «Мы оказались в безвыходной ситуации. Местные власти хотят навести порядок, но не имеют для этого полномочий», — пояснил зампред регионального Заксобрания Вячеслав Василенко.

Один из обсуждаемых вариантов — одно животное (кошка или собака) на 15 квадратных метров жилой площади. Конкретный лимит депутаты не утверждают, а оставляют его на усмотрение федерального центра. Обращение будет направлено на имя вице-премьеров Дмитрия Патрушева и Татьяны Голиковой с просьбой срочно разработать ветеринарные и санитарные правила содержания животных в жилых помещениях. «Содержание десятков особей в одной квартире — это тоже форма страдания для животных», — подчеркнул Василенко.

Напомним, что депутат Госдумы Евгений Марченко осенью 2025 года внес законопроект, предусматривающий норму — не более одной взрослой собаки или кошки на 18 квадратных метров, с исключениями для собак-поводырей. Первое чтение планировалось на январь 2026 года, но к середине апреля инициатива по-прежнему находится на стадии подготовки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре появился кот-депутат Толик. Он намерен создать партию и следить за кубанской политикой.

