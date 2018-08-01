Мать пропавшей в Дагестане восьмилетней девочки обратилась к похитителям

В Каспийске родители и родственники восьмилетней девочки, которая пропала без вести, записали видео с обращением к похитителям

Как сообщали Юга.ру, 29 июля восьмилетняя Калимат Омарова ушла из дома и пропала без вести. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

31 июля несколько очевидцев рассказали, что видели девочку у стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске в компании мужчин, передает «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

В пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану сообщили, что специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, допрошены более 40 свидетелей. К поискам привлекли более 2 тыс. человек. Родители ребенка признаны потерпевшими и допрошены.

Мать пропавшей обратилась к возможным похитителям и попросила вернуть ребенка.

«Пожалуйста, верните мою дочку, если вы забрали ее ради выкупа», — сказала женщина на видео, опубликованном в канале «Молодежь Дагестана» в Youtube.

«Мы не будем писать заявление, ничего не будем спрашивать у ребенка. Просто отпустите ее», — говорит тетя девочки.

Члены семьи девочки выразили уверенность в том, что ребенок не мог сбежать из дома или заблудиться. Семья пропавшей заявила, что не получала угроз.