В Дагестане пропала восьмилетняя девочка

В городе Каспийск Республики Дагестан разыскивают восьмилетнюю девочку

29 июля около 12:00 ребенок вышел из дома по улице Генерала Омарова с небольшой суммой денег. До сих пор местонахождение девочки неизвестно, сообщает СУ СК РФ по Дагестану.

Сотрудники и добровольцы проводят поисковые мероприятия. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам (8722) 67-14-04, (8722) 67-35-14 или 123.