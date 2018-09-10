В Дагестане нашли мешок с телом девочки — СМИ
В Каспийске 9 сентября нашли тело девочки
В Каспийске обнаружили мешок с телом, предположительно маленькой девочки, сообщил РИА «Дербент» источник в правоохранительных органах.
Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего ребенка, передает ТАСС со ссылкой на источник. В следственном комитете республики агентству подтвердили факт обнаружения тела.
Как писали Юга.ру, 29 июля в Каспийске пропала восьмилетняя девочка. Через несколько дней мать пропавшей записала видео с обращением к похитителям и попросила вернуть дочь ради выкупа. На сегодняшний день о местонахождении ребенка ничего неизвестно.
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