В Сочи на «Формуле-1» задержали миллиардера Маркелова. Его подозревают в даче взяток полковнику Захарченко
В Сочи на Гран-при «Формулы-1» задержали совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). По данным Басманного суда Москвы, 2 октября поступило ходатайство следствия о заключении Маркелова под стражу. По версии следствия, миллиардер давал взятки за общее покровительство начальнику управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко.
Сын Маркелова, 24-летний Артем Маркелов, — гонщик. Он претендует на место в команде «Формулы-1». Сейчас он выступает в «Формуле-2». Валерий Маркелов 30 сентября прилетел из-за границы на «Формулу-1», чтобы посмотреть на выступления сына. Однако его задержали следователи и сотрудники ФСБ. Впоследствии Маркелова доставили в Москву. Также задержали адвоката Виктора Белевцова. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки, пишет «Фонтанка».
Как сообщали Юга.ру, 19 июля 2016 года за связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодым) задержали сотрудников Следственного комитета России. Их обвинили в том, что за крупную сумму они обещали «решить вопрос» с делом против вора в законе Калашова. Позже в рамках этого дела задержали Дмитрия Захарченко.
При обыске квартиры Захарченко 10 сентября 2016 года следователи изъяли более 8 млрд рублей. При этом полковник рассказал, что не имеет к средствам никакого отношения. Спустя некоторое время суд арестовал еще 1 млрд рублей.
Кто такой Валерий Маркелов
Валерий Маркелов — миллиардер, совладелец группы компаний «1520», которой принадлежат крупнейшие подрядчики РЖД. Организации, подконтрольные «1520», прокладывают железные дороги и реконструируют станции и депо.
Маркелову принадлежит топливное предприятие «Мобойл», которое торгует авиационным бензином. «Мобойл» с 2014 года получил от РЖД контракты на 80 млрд рублей.
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