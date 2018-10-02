В Сочи на «Формуле-1» задержали миллиардера Маркелова. Его подозревают в даче взяток полковнику Захарченко

В Сочи на Гран-при «Формулы-1» задержали совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). По данным Басманного суда Москвы, 2 октября поступило ходатайство следствия о заключении Маркелова под стражу. По версии следствия, миллиардер давал взятки за общее покровительство начальнику управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковнику Дмитрию Захарченко.

Сын Маркелова, 24-летний Артем Маркелов, — гонщик. Он претендует на место в команде «Формулы-1». Сейчас он выступает в «Формуле-2». Валерий Маркелов 30 сентября прилетел из-за границы на «Формулу-1», чтобы посмотреть на выступления сына. Однако его задержали следователи и сотрудники ФСБ. Впоследствии Маркелова доставили в Москву. Также задержали адвоката Виктора Белевцова. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки, пишет «Фонтанка».