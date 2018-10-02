Бензовозам не разрешили ездить по Крымскому мосту
Несмотря на то, что Крымский мост открыли для движения большегрузного транспорта, продолжает действовать приказ Минтранса РФ, запрещающий перевозку опасных грузов по нему
Об этом 2 октября заявил ТАСС представитель Крымского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Ространснадзора. Он пояснил, что приказ Минтранса о запрете перевозки опасных грузов и по автомобильной, и по железнодорожной части моста распространяется до конца строительства — до 2019 года.
«Информации об отмене этого приказа у нас нет», — подчеркнул представитель Ространснадзора.
Он добавил, что опасные грузы до и после открытия моста перевозили не через переправу, а по специальной грузовой линии «24 причал (Кубань) — рыбный порт (Крым)».
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Аналитик компании «Алгоритм Топливный интегратор», которая занимается поставками нефтепродуктов в Крым, Виктор Костюков рассказал РБК, что в действующее с 1 октября разрешение Минтранса на проезд большегрузов по мосту не попали грузовики с любыми нефтепродуктами.
Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открылось 15 мая. Проезд грузового транспорта по мосту разрешили 1 октября. После этого Керченская паромная переправа остановила работу.
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