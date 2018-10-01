В Каспийске госпитализировали 19 детей с кишечной инфекцией

Минздрав Республики Дагестан 30 сентября сообщил о госпитализации 19 детей с признаками кишечной инфекции

Еще пять человек находятся на лечении дома. Об этом сообщил минздрав республики на своей странице в инстаграме.

«Состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Детям оказывают медицинскую помощь в полном объеме. По словам врачей, пациенты уже идут на поправку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медработники проводят подворные обходы для выявления новых случаев заболевания. Также в Каспийск направили эпидемиолога и инфекциониста Республиканского центра инфекционных болезней.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 12 августа отравились 86 детей. Роспотребнадзор установил, что пострадавшие отравились куриными крылышками из Ставрополья.