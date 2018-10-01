В Каспийске госпитализировали 19 детей с кишечной инфекцией
Минздрав Республики Дагестан 30 сентября сообщил о госпитализации 19 детей с признаками кишечной инфекции
Еще пять человек находятся на лечении дома. Об этом сообщил минздрав республики на своей странице в инстаграме.
«Состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Детям оказывают медицинскую помощь в полном объеме. По словам врачей, пациенты уже идут на поправку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медработники проводят подворные обходы для выявления новых случаев заболевания. Также в Каспийск направили эпидемиолога и инфекциониста Республиканского центра инфекционных болезней.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 12 августа отравились 86 детей. Роспотребнадзор установил, что пострадавшие отравились куриными крылышками из Ставрополья.
Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану 13 августа сообщил, что лагерь закроют. К 27 августа всех детей выписали из больницы.
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