В Каспийске госпитализировали 19 детей с кишечной инфекцией

Дагестан

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Минздрав Республики Дагестан 30 сентября сообщил о госпитализации 19 детей с признаками кишечной инфекции

Еще пять человек находятся на лечении дома. Об этом сообщил минздрав республики на своей странице в инстаграме

«Состояние госпитализированных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Детям оказывают медицинскую помощь в полном объеме. По словам врачей, пациенты уже идут на поправку», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что медработники проводят подворные обходы для выявления новых случаев заболевания. Также в Каспийск направили эпидемиолога и инфекциониста Республиканского центра инфекционных болезней.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане 12 августа отравились 86 детей. Роспотребнадзор установил, что пострадавшие отравились куриными крылышками из Ставрополья. 

Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану 13 августа сообщил, что лагерь закроют. К 27 августа всех детей выписали из больницы. 

Дети Министерство здравоохранения РФ Отравления
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