7 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату из краевого бюджета в размере 40 тыс. рублей. На сегодняшний день в регионе осталось 165 фронтовиков. Деньги перечислят в беззаявительном порядке — обращаться с документами никуда не нужно. Дополнительно с 3 апреля Социальный фонд России начал автоматически зачислять ветеранам федеральную выплату в 10 тыс. рублей вместе с пенсией. Таким образом, суммарная помощь ко Дню Победы составит 50 тыс. рублей.

В 2025 году, к 80-летию Победы, выплаты были существенно выше — указ президента РФ установил федеральную часть в 80 тыс. рублей для участников и инвалидов ВОВ и 55 тыс. рублей для тружеников тыла. В этом году повышенный «юбилейный» режим не действует, и регионы возвращаются к собственным схемам поддержки.

Среди стран СНГ в 2026 году абсолютным лидером по размеру разовой помощи стал Казахстан: в зависимости от возможностей региональных бюджетов ветераны получают там от 1,5 млн до 5,5 млн тенге (это примерно от 240 тыс. до 880 тыс. рублей). В Узбекистане разовая президентская выплата к 9 Мая составляет 30 млн сумов (около 184 тыс. рублей). В Кыргызстане фронтовикам переводят по 200 тыс. сомов (около 170 тыс. рублей), а в Беларуси участники войны получают от 2,5 до 5 тыс. белорусских рублей (примерно 65-130 тыс. рублей).