В Дагестане из больницы выписали всех отравившихся в лагере детей
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане к 27 августа выписали из больницы детей, которые отравились в лагере «Спартак»
Об этом сообщила ТАСС представитель Минздрава Дагестана.
«Все дети, доставленные после отравления, выписаны из больницы», — сказала она.
Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 86 детей. СК начал доследственную проверку. Роспотребнадзор установил, что дети отравились куриными крылышками из Ставрополья.
Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил, что «Спартак» закроют.
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