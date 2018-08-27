В Дагестане из больницы выписали всех отравившихся в лагере детей

Дагестан

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В Дагестане к 27 августа выписали из больницы детей, которые отравились в лагере «Спартак»

Об этом сообщила ТАСС представитель Минздрава Дагестана.

«Все дети, доставленные после отравления, выписаны из больницы», — сказала она.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 86 детей. СК начал доследственную проверку. Роспотребнадзор установил, что дети отравились куриными крылышками из Ставрополья.

Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил, что «Спартак» закроют. 

Дети Отравления
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