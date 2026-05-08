Улицы Краснодара покрыл тополиный пух. Чем он может быть опасен?

Жители заметили белые хлопья возле Карасунских озер, на Зиповской и других улицах. Также пух лежит и в Анапе — например, на Пионерском проспекте.

6 мая в социальных сетях появились фото и видео тополиного пуха, который в большом количестве появился на тротуарах и газонах Краснодара.

Отметим, что тополиный пух обычно появляется в конце весны или начале лета. Однако в южных регионах он может появиться и раньше — на это влияют температура воздуха, количество солнечных дней и вид растущих тополей.



Тополиный пух сам по себе не опасен и не вызывает аллергию, однако он может стать причиной негативных последствий. Например, белые хлопья переносят пыльцу, грибки и пыль, при вдыхании которых у людей могут появиться насморк, кашель, зуд в глазах и проблемы с дыханием. У жителей, болеющих астмой или другими заболеваниями, нахождение возле скопления пуха может быть особенно дискомфортным.

Помимо этого, тополиный пух легко воспламеняется и может мгновенно загореться от сигареты или спички. 7 мая Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара опубликовала памятку безопасности в период появления тополиного пуха:

места скопления хлопьев необходимо регулярно очищать и поливать водой;

нельзя допускать игр детей и подростков с поджиганием пуха;

при проведении сварочных и других работ необходимо подготовить территорию;

на территориях промышленных предприятий должны быть бочки с водой и огнетушители, а также установлен контроль за курением.

Также аллергикам стоит сократить пребывание на улице и использовать медицинские маски.