Под Краснодаром на трассе М4 «Дон» открыли развязку

Рядом с хутором Октябрьским под Краснодаром, на трассе М4 «Дон» 27 сентября запустили движение по новой развязке

Ранее на этом месте была другая развязка, предусматривающая, что основная трасса — А136, а не М4, имеющая больший трафик. Дорогу строили в несколько этапов, на первом развязки спроектировали. Затем построили развязку на 1391-ом километре трассы М4 «Дон». Третий этап предусматривает строительство развязки на 1345-ом километре трассы, сообщает ТАСС.

В пресс-службе администрации Краснодарского края пояснили, что новая развязка должна увеличить пропускную способность в пять раз. Теперь конфигурация развязки поменялась, основной стала трасса М4 «Дон». Разрешенная скорость движения составляет 150 км/ч.