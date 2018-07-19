Строительство развязки возле Тлюстенхабля под Краснодаром начнется в сентябре

На участке дороги М4 «Дон» в районе поселка Тлюстенхабль в Адыгее в сентябре начнется строительство новой транспортной развязки

Как сообщили в минстрое республики, контракт с подрядчиком — ООО «СтройЮгРегион» заключен 16 июля. Компания приступает к реализации проекта по строительству и реконструкции развязки на участке км 1319 — км 1345 на трассе М4 «Дон».

«В районе Тлюстенхабля мы уже установили вахтовый поселок. Параллельно готовим документы для получения разрешения на строительство. Выйти на участок планируем в середине сентября, чтобы не создавать сложности для автомобилистов в курортный сезон», — сообщил порталу Юга.ру руководитель ООО «СтройЮгРегион» Аслан Хаджибиеков.

Проектом предусмотрена реконструкция 1745,5 метров автодороги с переводом в 1-ю техническую категорию, строительство двух транспортных сооружений: четырехпролетного путепровода длиной 115 метров и надземного пешеходного перехода. Кроме того, будут сооружены съезды протяженностью 1450 метров, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, решены вопросы по переустройству действующих инженерных и других коммуникаций. Объект планируется сдать в сентябре 2019 года.

На месте строительства объекта 19 июля побывали председатель правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор) Сергей Кельбах и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Они обсудили этапы реализации проекта.

Кельбах обратил внимание на важность обеспечения безопасности движения, рекомендовал обустроить остановочные площадки, принять другие меры, регулирующие пассажиропоток. В этой связи глава РА указал на необходимость строительства Псекупского пешеходного перехода, который также повлияет на безопасность движения пешеходов на оживленном участке трассы.

Кроме того, Мурат Кумпилов поручил дорожникам соблюдать сроки и качество дорожных работ. Со своей стороны, органы власти республики окажут поддержку в решении ряда вопросов.