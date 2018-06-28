Под Геленджиком на трассе М4 «Дон» построят шестиполосную развязку

Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах сообщил, что под Геленджиком на трассе М4 «Дон» в этом году начнут строить развязку

Работы будут вести от поворота на поселок Светлый до улицы Луначарского в Геленджике. Развязка будет иметь шесть полос. Протяженность составит 3,5 км.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что новая развязка позволит туристам быстрее добираться к курортным поселкам Джанхот, Дивноморское и Прасковеевка.

Кельбах добавил, что в 2019 году начнут возводить развязку из Геленджика в сторону Новороссийска. Там дорога имеет многочисленные съезды к жилым районам, аэропорту и микрорайону Голубая бухта. Трасса будет иметь четыре полосы. Протяженность участка составит 4,3 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.