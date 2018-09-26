К строительству трассы Джубга — Сочи планируют привлечь инвесторов

Власти предложили инвесторам поучаствовать в строительстве самой дорогой трассы в России

Скоростная дорога вошла в список инвестпроектов, предложенных крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям. Инвесторы получат льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также смогут заключить соглашение о защите и поощрении капвложений, предусматривающее неизменность налоговых и тарифных условий, пишут «Ведомости» со ссылкой на список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу.

Кроме того, новую трассу предложили проложить от Керчи до границы с Абхазией, чтобы можно было быстро добраться из Крыма в Сочи.

Стоимость всего проекта не озвучили. Федеральный бюджет сможет профинансировать 96 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, 1 августа стало известно о возможной реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. На месте двухполосного горного серпантина хотят построить четырехполосную скоростную трассу длинной примерно в 119,5 км. По предварительным подсчетам, стоимость проекта достигает 1,2 трлн рублей в ценах 2017 года. Эта дорога может стать самой дорогой в России.