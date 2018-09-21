В Краснодаре 25 сентября откроют для движения участок Тургенева от Северной до Бабушкина. Ремонт перекрестка с Рылеева пришлось отложить

Срок завершения ремонта перекрестка улиц Тургенева и Рылеева в Краснодаре отложили на 25 сентября

Как сообщали Юга.ру, этот перекресток был закрыт для укладки асфальта 18 сентября, работы планировалось завершить за два дня.

«Первый нижний слой асфальта специалисты начали укладывать 21 сентября. Работы провели после проведения лабораторных проб, которые подтвердили готовность основания дороги для начала асфальтировки проезжей части. Ранее лабораторные исследования показали, что на перекрестке произошло замокание основания дороги. Для того, чтобы достичь его нужного уплотнения, асфальтировку пришлось перенести», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

По его словам, верхний слой асфальта будут укладывать в выходные — 22 и 23 сентября. После его затвердевания движение на перекрестке возобновится.

Также 25 сентября планируется открыть для движения участок Тургенева от Северной до Бабушкина. А участок от Бабушкина до Гагарина при условии благоприятных погодных условий, как и планировалось, должны закончить к 1 октября. Для завершения работ на перекрестке Тургенева и Гагарина временно отключен светофор.

Ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили из-за сложностей с заменой инженерных коммуникаций.