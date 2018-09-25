В Краснодаре прогнозируют похолодание

Краснодарский край

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В столице Кубани к концу рабочей недели ожидается понижение температуры воздуха

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 26 сентября, в краевом центре будет облачно, но осадков не ожидается. Днем будет 15-17 °С, ночью похолодает до 6-9 °С. Ветер — 2-4 м/с.

В четверг, 27 сентября, небо прояснится, однако это не приведет к потеплению: дневная температура — 16-18 °С, ночью будет 5-8 °С. Ветер — около 2 м/с.

В пятницу, 28 сентября, сохранится солнечная погода. Ветер стихнет до 1 м/с, днем воздух прогреется до 18-20 °С, ночью термометры покажут 10-11 °С.

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В выходные 29 и 30 сентября небо затянет облаками, температура воздуха повысится на несколько градусов: днем ожидается 24-25 °С, ночью — 12-16 °С.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 26 сентября прогнозируют ухудшение погоды. На курорте пройдут сильные дожди с грозой, усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Краснодар Погода
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