В Крыму прогнозируют заморозки до -3 °С

Крым

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В Крыму МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков 26 и 27 сентября

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3 °С.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам (3652) 55-09-04 или 101, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области в ночь на 27 сентября ожидается понижение температуры до 0 °С.

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