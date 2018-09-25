В Сочи прогнозируют грозы и усиление ветра
В Сочи 26 сентября ожидается ухудшение погоды — сильные дожди и усиление ветра
По информации ЕДДС курорта, ночью и утром 26 сентября местами в Сочи ожидается сильный дождь с грозой и усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с.
Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды и принять меры предосторожности, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими легкими и незакрепленными конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру 112.
Как сообщали Юга.ру, 25 сентября в Адыгее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
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