В Сочи прогнозируют грозы и усиление ветра

В Сочи 26 сентября ожидается ухудшение погоды — сильные дожди и усиление ветра

По информации ЕДДС курорта, ночью и утром 26 сентября местами в Сочи ожидается сильный дождь с грозой и усиление ветра, порывы могут достигать 18 м/с.

Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды и принять меры предосторожности, а также не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и прочими легкими и незакрепленными конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, 25 сентября в Адыгее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.