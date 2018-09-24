На Дону прогнозируют похолодание до 0 °С
В нескольких районах Ростовской области к середине недели синоптики ожидают похолодание и осадки
По данным Гидрометцентра России, понижение температуры ожидается 25 и 26 сентября в районе станицы Казанской, Каменска-Шахтинского, Миллерово, Морозовска и Чертковского района. Днем будет 15-17 °С, ночью похолодает до 2-3 °С. Ветер будет несильный — до 5 м/с.
В Боковском районе в ночь на четверг столбики термометров опустятся до 0 °С, ветер уссилится до 6 м/с. Днем будет облачно, до 15-16 °С. В пятницу и субботу воздух прогреется до 19-20 °С, осадки маловероятны.
В Ростове 25 сентября ожидается небольшой дождь. Со вторника по четверг днем будет 15-17 °С, ночью температура понизится до 6 °С. К пятнице в областном центре прогнозируют ясную погоду и потепление до 20 °С.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщили, что до 25 сентября в регионе будет действовать штормовое предупреждение по непогоде. Местами будут идти сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
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