На Дону прогнозируют похолодание до 0 °С

В нескольких районах Ростовской области к середине недели синоптики ожидают похолодание и осадки

По данным Гидрометцентра России, понижение температуры ожидается 25 и 26 сентября в районе станицы Казанской, Каменска-Шахтинского, Миллерово, Морозовска и Чертковского района. Днем будет 15-17 °С, ночью похолодает до 2-3 °С. Ветер будет несильный — до 5 м/с.

В Боковском районе в ночь на четверг столбики термометров опустятся до 0 °С, ветер уссилится до 6 м/с. Днем будет облачно, до 15-16 °С. В пятницу и субботу воздух прогреется до 19-20 °С, осадки маловероятны.