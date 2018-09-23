В Краснодаре провели митинг против пенсионной реформы

В Вишняковском сквере Краснодара 23 сентября состоялась акция протеста против повышения пенсионного возраста

Митинг организовало Краснодарское краевое отделение КПРФ. Мероприятие было согласовано с администрацией города, в заявке на проведение было указано 500 участников.

В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в акции приняли участие 184 человека.

Член бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александр Сафронов рассказал порталу Юга.ру, что митинг собрал в Вишняковском сквере около 700 человек, среди них активисты, сторонники партии, представители других общественных организаций и простые местные жители. Мероприятие открыл депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, а вел митинг депутат ЗСК Павел Соколенко.

«На митинге говорили о том, что в стране сложилась плачевная ситуация в плане соблюдения конституционных прав граждан: 90% населения — против пенсионной реформы, а властям на это плевать. Люди хотят выразить протест, а власть выталкивает граждан вне русла закона, лишая их права свободно выражать свое мнение», — резюмировал Сафронов.