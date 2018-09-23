В Краснодаре провели митинг против пенсионной реформы
В Вишняковском сквере Краснодара 23 сентября состоялась акция протеста против повышения пенсионного возраста
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Митинг организовало Краснодарское краевое отделение КПРФ. Мероприятие было согласовано с администрацией города, в заявке на проведение было указано 500 участников.
В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в акции приняли участие 184 человека.
Член бюро Краснодарского крайкома КПРФ Александр Сафронов рассказал порталу Юга.ру, что митинг собрал в Вишняковском сквере около 700 человек, среди них активисты, сторонники партии, представители других общественных организаций и простые местные жители. Мероприятие открыл депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, а вел митинг депутат ЗСК Павел Соколенко.
«На митинге говорили о том, что в стране сложилась плачевная ситуация в плане соблюдения конституционных прав граждан: 90% населения — против пенсионной реформы, а властям на это плевать. Люди хотят выразить протест, а власть выталкивает граждан вне русла закона, лишая их права свободно выражать свое мнение», — резюмировал Сафронов.
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Он добавил, что в течение двух-трех недель КПРФ пытался согласовать проведение акции в центре города, однако власти предлагали альтернативные места, которые коммунисты сочли неподходящими.
«Нам предложили провести митинг 8 сентября в сквере Кленовом, это 1-е отделение учхоза "Кубань", в 12 км от центра Краснодара. 21 сентября мы хотели провести акцию у кинотеатра "Аврора", но нам отказали, объяснив это тем, что площадка занята. Вчера мы пришли на площадь у "Авроры" — а там никого нет, ничего не происходит», — рассказал Сафронов.
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Это был второй митинг, который краевой крайком КПРФ провел в Краснодаре, и четвертая акция протеста в краевом центре за последние два месяца. Еще два мероприятия провел краснодарский штаб Алексея Навального. Одно из них власти одобрили, при этом ограничили вход в парк, где проходил митинг, вторая акция была несогласованной, во время ее проведения полиция задержала около 60 человек.
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