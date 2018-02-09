Финансисты предсказывают падение стоимости криптовалют до нуля

Большинство криптовалют, скорее всего, обречены на провал, их стоимость упадет до нуля, считают аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs

Стив Стронгин, глава подразделения глобальных инвестиционных исследований Goldman Sachs, отметил в аналитическом обзоре, опубликованном в понедельник, что криптовалюты не имеют «внутренней ценности», добавив, что «маловероятно», что какая-либо из сегодняшних цифровых валют сможет выжить в долгосрочной перспективе.

«Люди торгуют криптовалютами так, как будто все они выживут или, по крайней мере, сохранят свою стоимость. Высокая корреляция между различными криптовалютами меня беспокоит. Вопреки тому, чего можно было бы ожидать на рациональном рынке, новые валюты не уменьшают стоимость старых валют, все они, похоже, движутся как один класс активов», — считает Стронгин.

Из-за отсутствия внутренней ценности валюты, которые не выживут, скорее всего, в итоге будут торговаться в районе нуля, полагает эксперт.

Стронгин назвал текущий период развития рынка криптовалют экспериментом и сравнил его с бумом доткомов в конце 1990-х годов. По его словам, очень немногие компании, которые тогда существовали, пережили кризис и стали еще более сильными. Google и Amazon смогли сделать это, но в «совершенно другой форме», добавил он.

«Итак, существуют ли какие-либо из существующих на сегодня криптовалют, которые станут Amazon или Google, или в конечном итоге все их ждет судьба многих из ныне несуществующих поисковых систем? То, что мы находимся в спекулятивном пузыре, не означает, что текущая стоимость горстки выживших не сможет даже увеличиться, — полагает Стронгин. — В то же время, вероятно, это означает, что большинство, если не все, больше никогда не смогут увидеть свои недавние ценовые пики».

Глава исследовательского подразделения Goldman Sachs указал на то, что базовая технология, называемая blockchain, «явно играет свою роль» в улучшении качества бухгалтерского учета, лежащего в основе финансовых транзакций. Goldman и ранее скептически смотрел на перспективы криптовалюты в качестве инвестиций. В октябре инвестиционный банк выпустил заметку о том, что биткоин — это не новое золото.

Другие комментаторы также предупреждали о негативных перспективах. Известный экономист Нуриэль Рубини во вторник озвучил свой прогноз на тему того, что цена биткоина упадет до нуля. Легендарный инвестор Уоррен Баффет заявил в недавнем интервью CNBC, что криптовалюты «придут к плохому финалу», сообщает CNBC.