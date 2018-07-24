Первые в России проекты на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендой запущены в Чечне

Центр блокчейн-компетенций и цифровых трансформаций Внешэкономбанка и врио мэра Грозного Ибрагим Закриев запустили два первых в России пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью

Центр создал платформенные решения на распределенных реестрах, которые повышают прозрачность начисления и списания плат ЖКХ, фиксации договорных обязательств, оптимизируют реализацию сложных услуг для граждан. В сообщении института развития говорится, что общие затраты на оба проекта не превышают 2,5 млн рублей.

«Пилотная версия автоматизированной системы управления платежами ЖКХ и управления муниципальной собственностью позволяет уже через несколько месяцев сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. Руководство региона уверено, что прозрачная и надежная система заключения договоров и начисления выплат, основанная на технологии блокчейн, простимулирует активное развитие малого и среднего бизнеса», — сообщили в пресс-службе мэрии Грозного.

По словам главы центра блокчейн-компетенций и цифровых трансформаций ВЭБ Владимира Демина, к платформе планируется подключать существующие в регионе продукты — голосование жильцов, взаимодействие с диспетчерами управляющих компаний, отслеживание исполнения принятых решений, контроль и прозрачность ценообразования и трат.

«Платформы минимизируют количество посредников и нивелируют злоупотребления. Поскольку процессы автоматизированы и используется технология блокчейн, исключена возможность несанкционированного внешнего влияния и начисление лишних сумм за услуги. Также платформа включает сервисы для управляющих компаний: упрощена коммуникация между арендаторами и арендодателями», — пояснил Демин.

Проект для управления услугами ЖКХ создан на базе блокчейна Hyperledger Fabric (система дает жителям Грозного доступ ко всей истории начисленных коммунальных сборов, а органы госуправления могут оптимизировать управление и аналитику), а проект по заключению договоров на сдачу объектов муниципальной собственности разрабатывался на блокчейне Ethereum (договоры в блокчейн вносят представители муниципалитета, а смарт-контракт — электронный договор — позволяет контролировать платежи по этим договорам).

Пилотные проекты будут длиться около трех месяцев,после будет оценена их эффективность.

Как сообщали Юга.ру, в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров рассказывал об интересе республики к блокчейн-проектам, анонсировав внедрение блокчейна в Росреестре Чечни. Детали проекта он тогда не уточнил.