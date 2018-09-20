В Адыгее на территории памятника природы незаконно вырубили почти 70 деревьев на 3,1 млн рублей
В Адыгее на территории памятника природы «Массив самшита колхидского» лесники выявили факты незаконной рубки деревьев
Читайте также:
Это удалось обнаружить во время рейдов на территории Цицинского участкового лесничества.
«Вырублено 68 деревьев породы дуб, липа, граб, ясень, клен. В результате незаконной рубки при валке деревьев повреждено 14 сухостойных деревьев породы самшит колхидский», — сообщили 20 сентября в управлении лесами Республики Адыгея.
Предварительный ущерб составил более 3,1 млн рублей. По факту незаконной рубки составили материалы, которые направили в ОМВД по Майкопскому району.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, специалисты Центра защиты леса Адыгеи в сентябре выявили значительное сокращение площади лесов с каштановыми деревьями, которые относятся к особо охраняемым породам.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.