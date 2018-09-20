В Адыгее на территории памятника природы незаконно вырубили почти 70 деревьев на 3,1 млн рублей

В Адыгее на территории памятника природы «Массив самшита колхидского» лесники выявили факты незаконной рубки деревьев

Это удалось обнаружить во время рейдов на территории Цицинского участкового лесничества.

«Вырублено 68 деревьев породы дуб, липа, граб, ясень, клен. В результате незаконной рубки при валке деревьев повреждено 14 сухостойных деревьев породы самшит колхидский», — сообщили 20 сентября в управлении лесами Республики Адыгея.

Предварительный ущерб составил более 3,1 млн рублей. По факту незаконной рубки составили материалы, которые направили в ОМВД по Майкопскому району.