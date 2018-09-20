В Адыгее на территории памятника природы незаконно вырубили почти 70 деревьев на 3,1 млн рублей

Адыгея

Распечатать

В Адыгее на территории памятника природы «Массив самшита колхидского» лесники выявили факты незаконной рубки деревьев

Читайте также:

Это удалось обнаружить во время рейдов на территории Цицинского участкового лесничества.

«Вырублено 68 деревьев породы дуб, липа, граб, ясень, клен. В результате незаконной рубки при валке деревьев повреждено 14 сухостойных деревьев породы самшит колхидский», — сообщили 20 сентября в управлении лесами Республики Адыгея.

Предварительный ущерб составил более 3,1 млн рублей. По факту незаконной рубки составили материалы, которые направили в ОМВД по Майкопскому району.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, специалисты Центра защиты леса Адыгеи в сентябре выявили значительное сокращение площади лесов с каштановыми деревьями, которые относятся к особо охраняемым породам.

Лесное хозяйство Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии у поста ДПС произошла перестрелка
В Тихорецком районе женщина украла у знакомого более 100 тыс. рублей по дороге в полицию
В Адыгее на территории памятника природы незаконно вырубили почти 70 деревьев на 3,1 млн рублей
На Кубани мужчина с велосипедом пытался пролезть под вагоном поезда. Ему отрезало ногу
С 2019 года россиянам начнут выдавать новые номера на автомобили
В Ростове трое неизвестных напали на инкассаторов. Пострадал один человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале