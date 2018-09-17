В лесах Адыгеи высадят более 33 тыс. саженцев черного ореха

В Адыгее в рамках традиционной акции «Живи, лес!» в лесном фонде республики на 10 га высадят 33,3 тыс. саженцев ореха черного

Кроме того, в парках, скверах, аллеях на площади 2,5 га планируется высадить 310 саженцев пихты и красного дуба.

Ежегодная всероссийская акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Она стартовала в сентябре, но начинается в регионах в зависимости от климатической зоны. В Адыгее в соответствии с погодными условиями обработка почвы с последующей высадкой деревьев запланирована на октябрь-ноябрь, сообщили порталу Юга.ру в управлении лесами республики.

Кроме сотрудников управления лесами Адыгеи в акции примут участие добровольцы, члены совета ветеранов лесного хозяйства, общества лесоводов республики и школьных лесничеств.

Основными площадками для высадки саженцев станут земли лесного фонда в Красногвардейском районе и общественные зоны в Майкопском районе. Кроме того, в рамках акции уберут мусор в лесах, а также проведут занятия и лекции, посвященные воспроизводству лесов и лесоразведению.

Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории Адыгеи, составляет 239,5 тыс. га. Основные лесные территории находятся в южной, предгорной и горной части республики и занимают 71,4% территории Майкопского района.