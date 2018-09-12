Жена Навального расценила обращение Золотова как угрозу и назвала его трусом и наглым бандитом
Супруга Алексея Навального Юлия ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа на дуэль
«Я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову, — презрение. Я презираю его как вора и труса», — написала Юлия Навальная в своем инстаграме.
Она заявила, что называет его трусом, потому что Золотов выпустил обращение к Навальному в тот момент, когда последний находится под арестом и «не может не то что ответить, а даже посмотреть».
«Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами», — отметила Навальная.
Она добавила, что ее муж ответит Золотову, когда выйдет на свободу.
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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница. Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.
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Как сообщали Юга.ру, Виктор Золотов прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках Росгвардией продуктов по ценам, которые превышают рыночные. Глава ведомства на видео вызвал Навального на поединок — «на ринг, татами, куда угодно», пообещав сделать из него «хорошую, сочную отбивную».
После этого ФБК напомнил Золотову, что оппозиционер находится под арестом, и предложил продолжить диалог в суде.
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