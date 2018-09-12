Жена Навального расценила обращение Золотова как угрозу и назвала его трусом и наглым бандитом

Супруга Алексея Навального Юлия ответила на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, вызвавшего ее мужа на дуэль

«Я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову, — презрение. Я презираю его как вора и труса», — написала Юлия Навальная в своем инстаграме.

Она заявила, что называет его трусом, потому что Золотов выпустил обращение к Навальному в тот момент, когда последний находится под арестом и «не может не то что ответить, а даже посмотреть».

«Он — трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами», — отметила Навальная.

Она добавила, что ее муж ответит Золотову, когда выйдет на свободу.